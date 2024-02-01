"إغاثي الملك سلمان" يضخّ في حجة "876.00" لتر مياه صالحة للشرب من 3 حتى 9 يناير

وشهدت الفترةُ من 3 حتى 9 يناير 2024م في محافظة حجة، ضخَّ "876.00" لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخّ "8.164.000" لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ "67" نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء "27" حملة للرش اليرقي.