خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس بنغلاديش

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.