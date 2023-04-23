"باص العيد" يعايد أهالي وأطفال محافظة ضمد بجازان

وأوضح رئيس بلدية ضمد المهندس عبدالمجيد المباركي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الهدايا للأهالي والأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على نفوسهم، مبيّنًا أن البلدية تسعى دائمًا لمشاركة أهالي محافظة ضمد من خلال فعالياتها التي تقوم بتنفيذها في جميع المناسبات.