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"باص العيد" يعايد أهالي وأطفال محافظة ضمد بجازان

هدايا ومشاركة في فرحة العيد لرسم الابتسامة على وجوههم
"باص العيد" يعايد أهالي وأطفال محافظة ضمد بجازان
واس
واس

أطلقت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة ضمد، وبمشاركة فريق أفانين التطوعي؛ مبادرة "باص العيد"؛ من خلال مرور الأهالي والأطفال في الحدائق والحارات في المحافظة، وتوزيع الهدايا والزهور، ومشاركتهم فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس بلدية ضمد المهندس عبدالمجيد المباركي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الهدايا للأهالي والأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على نفوسهم، مبيّنًا أن البلدية تسعى دائمًا لمشاركة أهالي محافظة ضمد من خلال فعالياتها التي تقوم بتنفيذها في جميع المناسبات.

عيد الفطر المبارك
محافظة ضمد

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