أمانة الطائف تُطلق برنامجاً شمولياً لتحسين البيئة الخضراء وتعزيز استدامة الموارد

وقامت الأمانة بزراعة المزيد من الأشجار بمشاركة المتطوعين والمتطوعات والقطاع غير الربحي في الحدائق والمنتزهات العامة والساحات والميادين العامة والمواقع السياحية بما يحقق مستهدفات السعودية الخضراء، مع الاستمرار في زراعة أنواع من الأشجار التي تلائم طبيعة الطائف والبيئة المحلية، وجرى توسعة شبكات الري المرشدة للمياه لتغطية المزيد من المواقع بما يساهم في الحفاظ على الثروة المائية، والاستعانة بالمياه المعالجة في ري الأشجار بالشوارع بما يدعم خطط ويرامج التشجير الجارية بالمحافظة.