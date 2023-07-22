"الموجة الحارة" متواصلة.. "الأرصاد" ينبّه الرياض والشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد بشكلٍ متقدمٍ المنطقة الشرقية، خاصة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من استمرار الموجة الحارة المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة وأكثر خلال اليوم السبت.
وتستمر الحالة من الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة مساءً.
وفي الرياض، نبّه المركز إلى حالة الموجة الحارة بكل من: الحريق والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما حتى الخامسة مساءً، وفي كل من السليل ووادي الدواسر حتى الرابعة عصراً.