"الموجة الحارة" متواصلة.. "الأرصاد" ينبّه الرياض والشرقية

وفي الرياض، نبّه المركز إلى حالة الموجة الحارة بكل من: الحريق والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما حتى الخامسة مساءً، وفي كل من السليل ووادي الدواسر حتى الرابعة عصراً.