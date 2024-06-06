ياسر بن علي الحديثي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي

ويملك الأستاذ ياسر بن علي الحديثي خبرة طويلة في القطاع المالي والمصرفي تزيد على 30 عامًا. وخلال مسيرته تقلد العديد من المناصب المهمة ورأس لجانًا عدة، حيث عمل رئيسًا للخزينة في عدد من البنوك السعوديه وترأس لجنة رؤساء الخزينة التابعة للبنك المركزي السعودي لدورة واحدة، وكان نائبًا لرئيس لجنة الأصول والخصوم في عدة بنوك، وساهم بالتعاون مع المسؤولين في تأسيس مكتب الدين، وكان مسؤولا عن إصدار أول صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة من بنك سعودي، وكذلك شارك الحديثي في إنجاز العديد من المشاريع التطويرية والإستراتيجية للبنوك والنظام البنكي ويعتبر من القيادات المالية المتميزة.