ياسر بن علي الحديثي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي

أعلن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (MEFIC Capital) في اجتماعه بتاريخ 5/6/2024 عن تعيين الأستاذ ياسر بن علي الحديثي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة ابتداءً من 1/7/2024.
ويملك الأستاذ ياسر بن علي الحديثي خبرة طويلة في القطاع المالي والمصرفي تزيد على 30 عامًا. وخلال مسيرته تقلد العديد من المناصب المهمة ورأس لجانًا عدة، حيث عمل رئيسًا للخزينة في عدد من البنوك السعوديه وترأس لجنة رؤساء الخزينة التابعة للبنك المركزي السعودي لدورة واحدة، وكان نائبًا لرئيس لجنة الأصول والخصوم في عدة بنوك، وساهم بالتعاون مع المسؤولين في تأسيس مكتب الدين، وكان مسؤولا عن إصدار أول صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة من بنك سعودي، وكذلك شارك الحديثي في إنجاز العديد من المشاريع التطويرية والإستراتيجية للبنوك والنظام البنكي ويعتبر من القيادات المالية المتميزة.
وتعتبر شركة “الشرق الأوسط للاستثمار المالي” شركة خدمات مالية متكاملة، برأس مال مدفوع يبلغ 300 مليون ريال سعودي. تٌقدِّم خدمات ومنتجات ( MEFIC Capital ) لعملائها من أفراد وشركات ومؤسسات ما يحتاجونه لتحقيق أهدافهم المالية؛ فهي تدرك أوضاع السوق وحاجات العملاء، وتقدّم لهم خدمات شاملة في المجالات التالية: إدارة الأصول، والملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية، والحفظ، تستثمر الشركة محلياً في أسهم السوق المالية السعودية “تداول” بالريال السعودي.