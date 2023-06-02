إمام المسجد النبوي: لا اهتداء إلى السعادة الدنيوية والأخروية إلا بالوحي المنزل على الرسل

وقال الحذيفي: إن من كمال هذه الشريعة والرحمة فيها أنها تحقق وتلبي حاجات الناس جميعهم بالعدل والوفاء والحق، وترتقي جوانب الحياة إلى أعلى المستويات في كل جانب، وما يكون من نقص عند بعض المسلمين فليس من الشريعة إنما هو من الجهل في التطبيق بقصد أو بدون قصد، ولم تعجز الشريعة الغراء ولن تعجز عن الحكم الشرعي في كل معضلة ونازلة تنزل بالأمة، لأن مصادر التشريع والأحكام ثابتة لا تتغير ولا يدخلها الهوى، فالأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله فإذا لم يكن الحكم في كتاب الله أُخذ الحكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله فإذا لم يكن الحكم في كتاب الله أُخذ الحكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في السنة فيرجع إلى الاجتماع وهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، ولا يحل مخالفتهم، والإجماع لا يكون إلا مستندًا إلى نص، فإن لم يكن إجماع فالرجوع إلى القياس الصحيح وهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بين الأصل والفرع، وقد عمل بالقياس الصحيح الصحابة ومن بعدهم.