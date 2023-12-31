أمير المدينة المنورة يزور المسجدَ النبوي الشريف ويؤدي الصلاة في "الروضة"

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، فور وصوله اليوم الأحد إلى المدينة المنورة، بزيارة المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرّف بالسلام على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.