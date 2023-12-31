أمير المدينة المنورة يزور المسجدَ النبوي الشريف ويؤدي الصلاة في "الروضة"

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، فور وصوله اليوم الأحد إلى المدينة المنورة، بزيارة المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرّف بالسلام على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقبال أمير منطقة المدينة المنورة لدى وصوله المسجد النبوي الشريف: رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووكيل الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد النبوي، وعدد من المسؤولين.