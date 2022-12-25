السفير الماليزي: مهرجان الإبل أيقونة ثقافية لتعريف العالم بالتراث العربي

وثمن السفير خلال زيارته والوفد المرافق له اليوم لمقر المهرجان بالصياهد، التنظيم المميز للمهرجان، وقال: "تفاجأت بعد مغادرتي الرياض ومروري بالصحراء بهذه المدينة الثانية التي أقيمت وسط الرمال، وما تحويه من خدمات فائقة، الأمر الذي جعلني حريصًا على معرفة كل ما يتضمنه المهرجان من فعاليات وأنشطة"، كاشفاً في الوقت نفسه محبته للون المغاتير، رغم ميله للون الشعل.