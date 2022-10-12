خلال يوم.. "تسوية الرياض" تنهي دعوى جماعية لـ67 عاملًا من الجنسية العربية والآسيوية

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 67 عاملًا من الجنسية العربية والشرق آسيوية.
وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي: إن الصلح لـ45 عاملًا كان على استمرار العلاقة العمالية وإلزام صاحب العمل بتسليم العمال "عقود العمل"، بالإضافة إلى انتهاء العلاقة العمالية لعدد 22 عاملًا مع استلامهم لمستحقاتهم المالية وإصدار تأشيرة الخروج النهائي لهم، إلى جانب تذاكر السفر.
وأضاف الدكتور الحربي أن التسوية الودية تختصّ بنظر المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والأخرى المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه.