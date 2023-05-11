"جازان" تشهد أضخم إنتاج للمانجو على مستوى المملكة الشهر الماضي

ويبدأ موسم إنتاج المانجو في جازان بشهر مارس؛ ليبلغ ذروته في أواخر شهر إبريل، ويختلف موعد ذروة إنتاج المانجو -بحسب الأصناف- لكون عدد من الأصناف مبكرة في الإنتاج وأخرى متأخرة.. وفي الجملة تمتاز جازان بإنتاج يقارب 70 ألف طن جودته عالية ولديه قدرة على التنافسية في مختلف الأسواق، وقدرة على تحمل الشحن والتصدير.