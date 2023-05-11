"جازان" تشهد أضخم إنتاج للمانجو على مستوى المملكة الشهر الماضي
تجاوزت منطقة جازان، زراعة أكثر من مليون شجرة مانجو منذ بداية زراعة الشجرة في المنطقة قبل عقود، وأصبح إنتاجها يفوق آلاف الأطنان؛ حيث شهدت المنطقة خلال الشهر الماضي إنتاجًا ضخمًا يصفه المزارعون بالقياسي؛ نظرًا لتطور زراعة المانجو لمستويات كبيرة.
وجنى المزارعون آلاف الأطنان من ثمار المانجو التي يتم إنتاجها من مختلف المزارع التي تُشكّل رافدًا اقتصاديًّا لهم، وتم تصدير مئات الأطنان عبر المسوقين لمناطق المملكة ولبعض دول الجوار.
ويبدأ موسم إنتاج المانجو في جازان بشهر مارس؛ ليبلغ ذروته في أواخر شهر إبريل، ويختلف موعد ذروة إنتاج المانجو -بحسب الأصناف- لكون عدد من الأصناف مبكرة في الإنتاج وأخرى متأخرة.. وفي الجملة تمتاز جازان بإنتاج يقارب 70 ألف طن جودته عالية ولديه قدرة على التنافسية في مختلف الأسواق، وقدرة على تحمل الشحن والتصدير.
وتنتشر زراعة المانجو في عدد من محافظات منطقة جازان؛ فيما تحتضن محافظة صبيا واحدة من أكبر مزارع المانجو التي تضم أكثر من 25000 شجرة ويزيد إنتاجها على 1500 طن موسميًّا.
وتُعتبر المانجو واحدةً من أهم المنتجات الزراعية في جازان ذات المردود الاقتصادي الجيد، وتحظى بشعبية كبيرة بين الأهالي، ويقام لها مهرجان سنوي حيث من المرتقب إقامته قريبًا في محافظة صبيا.