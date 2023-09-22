"الربيعة" يوقّع برنامجاً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز التعاون

وقد وقّع عن الصندوق المدير التنفيذي الدكتورة ناتاليا كانيم، وسيتم بموجبه التعاون بين المركز والصندوق في المجالات الإنسانية، وتبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات في مجال العمل الإنساني، إضافة إلى تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض بين الطرفين، وكذلك الزيارات بين الجانبين.