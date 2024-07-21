القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة لدى أيرلندا يحتفل بطلبة برنامج رحال بمدينة "غالواي"

واستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها سفارة المملكة لدى أيرلندا في تسهيل حياة الطلبة السعوديين والمواطنين المقيمين في مختلف المدن الأيرلندية، حاثًا أعضاء برنامج رحال على مواصلة دراستهم وتعليمهم الأكاديمي مستقبلاً. ‏كما أكد مدير برنامج رحال المهندس سامي التركي، أهمية هذه البرامج النوعية التي تهدف لإثراء العديد من الجوانب العلمية والثقافية والحياتية.