القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة لدى أيرلندا يحتفل بطلبة برنامج رحال بمدينة "غالواي"

أقام القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة لدى أيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، حفل استقبال للطلبة السعوديين في برنامج رحال التعليمي والثقافي، وذلك أثناء زيارته لهم في مدينة “غالواي” جنوب أيرلندا.
وأكد المشيطي في كلمة ألقاها أثناء الحفل أهمية هذه البرامج التعليمية والثقافية التي تسهم بتطوير وارتقاء المهارات المختلفة لدى الطلبة السعوديين، والرفع من مستوى كفاءاتهم وقدراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.
واستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها سفارة المملكة لدى أيرلندا في تسهيل حياة الطلبة السعوديين والمواطنين المقيمين في مختلف المدن الأيرلندية، حاثًا أعضاء برنامج رحال على مواصلة دراستهم وتعليمهم الأكاديمي مستقبلاً. كما أكد مدير برنامج رحال المهندس سامي التركي، أهمية هذه البرامج النوعية التي تهدف لإثراء العديد من الجوانب العلمية والثقافية والحياتية.
وشمل الحفل عرضًا لمواهب الطلبة السعوديين واستعراضًا لبعض التجارب والمكتسبات التي أسهمت في تعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم.