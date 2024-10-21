بالفيديو.. "الفالح": عدد سكان المملكة سيصل إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن معدل الإنفاق العالمي على قطاع الصحة شهد زيادة ملحوظة، حيث يخصص نحو 10% من الإنفاق العالمي، أي ما يعادل حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً.