مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحة ناجحة لمدافع نادي الفيحاء

وقال الكابتن "مجرشي" إنه راجع المستشفى عقب الإصابة التي لحقت بهِ أثناء التدريبات، حيث أجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي كشفت عن وجود قطع في الغضروف الهلالي الخارجي وإنحراف في الصابونة بالركبة اليمين، وحاجته للتدخل الجراحي باستخدام المنظار.