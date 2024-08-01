مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري جراحة ناجحة لمدافع نادي الفيحاء

نجح مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الكابتن حسام شامي مجرشي، على يد البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الكندي.
وقال الكابتن "مجرشي" إنه راجع المستشفى عقب الإصابة التي لحقت بهِ أثناء التدريبات، حيث أجريت له حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي كشفت عن وجود قطع في الغضروف الهلالي الخارجي وإنحراف في الصابونة بالركبة اليمين، وحاجته للتدخل الجراحي باستخدام المنظار.
وأشار إلى أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وسيخضع لتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي التأهيلي مباشرة بعد العملية، وسيعود للملاعب في القريب بإذن الله.
وأضاف أنه يشعر حالياً بتحسن كبير بعد نجاح العملية، موجهاً الشكر لإدارة مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا والطاقم الطبي برئاسة البروفيسور فوزي الجاسر على اهتمامهم بحالته، كما أشاد بمستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظى بها خلال إقامته بالمستشفى، وكذلك قدم الشكر لإدارة نادي الفيحاء على اهتمامهم بحالته والإسراع بعلاجه.