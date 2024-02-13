"التعاون الرقمي" تعقد الملتقى الدبلوماسي الثالث بالرياض بحضور أكثر من 40 ضيفًا

من جهتها، أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى أهمية الحدث قائلةً: "يشهد العالم تغيرًا متواصلًا مع التحولات التي يفرضها التطور التكنولوجي المتسارع، وكما أشار المتحدث الرئيسي في ملتقانا اليوم الدكتور نافيد شيرواني، فبالرغم من صغر حجم شبه الموصل إلا أنه يؤثر بشكل بالغ في العلاقات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية، ونظرًا لارتفاع الطلب العالمي على شرائح أشباه الموصلات مقارنة بالعرض، نقف على مفترق طرق في مشهد رقمي سريع التطور، والحاجة إلى الدبلوماسية الرقمية والتقنية ملحّة أكثر من أي وقت مضى، ومن خلال تبني نهج يشمل مشاركة الجميع وتوسيع نطاق الدبلوماسية الرقمية؛ يمكننا ضمان أن يكون لجميع الدول صوت في تشكيل المستقبل الرقمي؛ حيث يعتمد مستقبل اقتصادنا الرقمي العالمي على قدرتنا على التعاون والابتكار لحل التحديات والعقبات التي نواجهها دون أن نتخلى عن أحد".