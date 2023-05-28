من الاكتشاف للاحتواء.. هيئة الأمن السيبراني تنفذ تمرينها لموسم الحج على مدى يومين بجدة

وأوضحت الهيئة أن التمرين سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو 2023م في مدينة جدة، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، كما اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في تمكين الجهات الوطنية وتعزيز استمرارية الأعمال لديها خلال موسم الحج.