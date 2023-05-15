بهمة عالية وعزيمة على الإنجاز.. أشبال المملكة في آيسف 2023 ينافسون العالم

وتنوي هذه العقول العلمية الشابة السعودية المختارة من بين 146 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة حصد المزيد من الجوائز لتضيفها إلى 106 جوائز، منها 69 جائزة كبرى، و37 جائزة خاصة خلال المشاركات السابقة للطلاب السعوديين، ورحلاتهم الطويلة من التدريب والتأهيل من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها، بعد اكتشافهم، تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي.