بهمة عالية وعزيمة على الإنجاز.. أشبال المملكة في آيسف 2023 ينافسون العالم

ينافس أشبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة للمرة 17 على التوالي في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2023 ISEF"" بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 - 19 خلال مايو الجاري، مدفوعين بهمة عالية وعزيمة لا حدود لها.
وبدأت مشاركة المملكة عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، محققةً تاريخًا مشرفًا وثُلّة من الإنجازات التي تثبت مدى تفرد وتفوق أبناء وبنات هذا الوطن عالمياً، إضافة لكونها نتاج لدعم القيادة لرأس المال البشري السعودي، واستثمار أبرز النماذج من الشباب السعودي الطموح والقادرة على الإنجاز وابتكار أفضل الحلول لمشكلات التنمية المستدامة التي يواجها العالم.
ويضم المنتخب السعودي في نسخة هذا العام بالمعرض المقام بمدينة دالاس 35 طالباً وطالبة يمثلون نخبة من طلاب مختلف مناطق المملكة، مروا بسلسلة من التدريبات المكثفة والورش التدريبية التي نظمتها "موهبة" استغرقت عاماً كاملاً على أيدي مدربين وخبراء سعوديين وأجانب ساهمت في تعزيز مواهبهم وتنمية قدراتهم لخوض منافسة علمية مع 1800 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة في أكبر معرض علمي في العالم للمنافسة في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.
وتنوي هذه العقول العلمية الشابة السعودية المختارة من بين 146 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة حصد المزيد من الجوائز لتضيفها إلى 106 جوائز، منها 69 جائزة كبرى، و37 جائزة خاصة خلال المشاركات السابقة للطلاب السعوديين، ورحلاتهم الطويلة من التدريب والتأهيل من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها، بعد اكتشافهم، تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي.
وأعدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" "موهبة" جناحاً على هامش "آيسف 2023" للتعريف بالجهود السعودية في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، والمنجزات التي تحققت في السنوات الماضية، إلى جانب التعريف بالبرامج التي تقدمها "موهبة" في العالم العربي من خلال مبادرة الموهوبين العرب.
واستعرض المعرض منجزات الطلبة السعوديين، والجهود المبذولة لاكتشافهم ورعايتهم وتمكينهم في المملكة، وقدمت تعريفاً عن أبرز منجزات "موهبة" والموهوبين المحلية والدولية.