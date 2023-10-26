"العجمي": هذه مساهمة المملكة الرائدة في دعم القضية الفلسطينية.. تاريخ ورؤية مستقبلية

في الختام، يبرز المقال أن دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ليس مجرد إيمان بالحقوق، بل هو ركيزة من ركائز السياسة الخارجية السعودية، والتزام ببناء عالم أكثر سلامًا وعدالة.