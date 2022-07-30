استشاري: تناوُل السكريات ليس سببًا في حدوث "سكري الأطفال"

ولضمان استقرار مستويات السكر لدى الأطفال نصح استشاري السكري بتناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، والالتزام بجرعات الإنسولين. موضحًا أن السكر من النوع الأول يعتمد تمامًا على مضخات أو إبر الإنسولين، وهو مرض مزمن؛ ولا يمكن الشفاء منه، عكس النوع الثاني في حال التزم الإنسان بحمية غذائية وحياة رياضية فإن نسبة الشفاء منه جيدة جدًّا.