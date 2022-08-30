"الإذاعة والتلفزيون" تطلق مسابقة "شاعر الراية" المليونية وبدر بن عبدالمحسن الشخصية الرمزية للبرنامج

وتنطلق المسابقة استنادًا إلى رؤية القيادة الداعمة للأدب والشعر، واكتشاف مواهب أبناء وبنات الوطن وتسخيرها لدعم ثقافة المجتمع السعودي، بما يخدم القيم والتوجهات الوطنية والاجتماعية والإنسانية وقد تم اختيار الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، الشخصية الرمزية للبرنامج، نظرًا لكونه أيقونة للإبداع، وملهمًا للشعراء في المملكة والوطن العربي برمته، وسيضفي وجوده على البرنامج الوهج والمصداقية اللذين قلّ وجودهما في البرامج السابقة، إضافةً إلى أنها ستثمل حافزًا للمبدعين الجدد للولوج لعالم النجومية من أوسع الأبواب.