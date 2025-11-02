العالمي يزيد الراجحي يواصل حصد الألقاب ويحقق فوزه الخامس في باها القصيم من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية

تُوّج البطل السعودي العالمي يزيد الراجحي بلقب باها القصيم 2025 عن جدارة واستحقاق، ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، محققًا انتصاره الخامس في مسيرته بالبطولة المحلية، وذلك على أرض القصيم، بين أهله وجماهيره.
وجاء فوز الراجحي بالمركز الأول بعد أداء مميز في المرحلتين الخاصتين للرالي، حيث أظهر توازنًا مثاليًا بين السرعة والاحترافية في القيادة وسط تضاريس مختلفة عن النسخ السابقة، تنوعت بين الكثبان الرملية، والمسارات الوعرة، والمناطق الصخرية المفتوحة، ما جعل من رالي القصيم هذا العام تجربة فريدة ومليئة بالتحدي والإثارة.
وقاد الراجحي سيارته بثقة عالية إلى خط النهاية برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، حيث قدّم الثنائي أداءً متناغمًا ومتقنًا عكس مدى الانسجام والخبرة بينهما، ليؤكدا من جديد مكانتهما كأحد أبرز الثنائيات في عالم الراليات.
ويُعد هذا الانتصار الجديد إنجازًا خاصًا للراجحي، كونه اللقب الخامس في مسيرته ببطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والرابع له في باها القصيم تحديدًا، ما يعزز مكانته كبطلٍ مثابر لا يعرف الاستسلام، يسعى دائمًا لتحقيق المزيد من الألقاب ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية.
وقال البطل السعودي يزيد الراجحي بعد فوزه: “الحمد لله على هذا الفوز الذي أعتز به كثيرًا، لأنه تحقق هنا في القصيم، بين أهلي وجمهوري، وفي أرضي التي أنتمي إليها. رالي هذا العام كان مختلفًا في كل شيء، تضاريس جديدة وتحدٍ ممتع، والمرحلتان كانتا رائعتين بحق. أشكر فريقي وملاحي تيمو غوتشالك على الجهد الكبير، وأهدي هذا اللقب الخامس إلى وطني وكل من ساندني في مسيرتي.”
وفي ختام تصريحه، وجّه البطل يزيد الراجحي خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، على رعايته ودعمه الدائم لرياضة السيارات وحرصه على نجاح الرالي وتنظيمه المتميز.
كما أعرب عن امتنانه العميق لـ الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، لما يقدمه من جهود كبيرة في تطوير رياضة المحركات في المملكة، ودعمه المستمر للأبطال السعوديين في مختلف المحافل المحلية والدولية.
وجّه البطل يزيد الراجحي خالص شكره وامتنانه إلى الراعي الرسمي جميل لرياضة المحركات على دعمهم اللامحدود، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حجر الأساس في استمرار مسيرة النجاح والإنجازات التي يحققها هو وجيله من الأبطال السعوديين في رياضة السيارات.