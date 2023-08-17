إنقاذ آسيوي خمسيني توقف قلبه 10 دقائق بمستشفى الحرم بالمدينة

وأضاف، أنه فورًا تم البدء بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، حسب البروتوكول المتبع من الطاقم الطبي، وبعد عشر دقائق من الإنعاش القلبي الرئوي، فُتح مجرى الهواء، ووضع أنبوب التنفس الاصطناعي، حتى عاد النبض والعلامات الحيوية له.