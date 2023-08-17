إنقاذ آسيوي خمسيني توقف قلبه 10 دقائق بمستشفى الحرم بالمدينة

أنقذت الفرق الطبية بمستشفى الحرم بالمدينة المنورة، حياة معتمر خمسيني من الجنسية الإندونيسية.
وقال تجمع المدينة الصحي: إن المريض وصل إلى المستشفى، وهو يعاني من توقف للقلب، بعد أن تعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل الحافلة التي تقله إلى المطار.
وأضاف، أنه فورًا تم البدء بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، حسب البروتوكول المتبع من الطاقم الطبي، وبعد عشر دقائق من الإنعاش القلبي الرئوي، فُتح مجرى الهواء، ووضع أنبوب التنفس الاصطناعي، حتى عاد النبض والعلامات الحيوية له.
حيث تبين أنه يعاني ارتفاع حاد في سكر الدم، وحموضة شديدة في الدم، وجفاف حاد، مع اضطراب شديد في شوارد الدم "البوتاسيوم والصوديوم".
وأوضح تجمع المدينة الصحي، أنه تم إعطاء المريض الأدوية الإسعافية اللازمة عن طريق تركيب وريد مركزي له، وتوصيله على جهاز التنفس الاصطناعي وإعطاءه المحاليل الوريدية، والمضادات الحيوية اللازمة؛ لإعادة اتزان اضطراب الشوارد حتى استقرت حالته الصحية.
يذكر أن مستشفى الحرم، قدم خدماته الصحية الطارئة لـ58526 مستفيدًا، خلال النصف الأول من العام الجاري.