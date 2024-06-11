"وقاء" يفحص قرابة 400 ألف رأس من المواشي قبل دخولها العاصمة المقدسة

وأوضح مدير عام فرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبد الغني الصاعدي، أن جميع المواشي المستوردة والمحلية تخضع للكشف الظاهري يومياً من قبل فرق السيطرة على الأمراض الوبائية، وبإشراف من إدارة الصحة الحيوانية بالفرع، للتأكد من سلامتها من الأمراض المعدية أو الوبائية قبل دخولها الأسواق.