رئيس "الشورى" يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية بنغلاديش لتعزيز التعاون البرلماني

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الزيارة، جلسة مباحثات رسمية مشتركة مع رئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، وكذلك حول ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمان جمهورية بنغلاديش، إلى جانب لقائه والوفد المرافق -خلال الزيارة- عددًا من كبار المسؤولين في جمهورية بنغلاديش.