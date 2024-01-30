رئيس "الشورى" يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية بنغلاديش لتعزيز التعاون البرلماني

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش الدكتورة شيرين شارمين شودري.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الزيارة، جلسة مباحثات رسمية مشتركة مع رئيسة البرلمان بجمهورية بنغلاديش، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، وكذلك حول ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمان جمهورية بنغلاديش، إلى جانب لقائه والوفد المرافق -خلال الزيارة- عددًا من كبار المسؤولين في جمهورية بنغلاديش.
وأشار رئيس الشورى إلى أن زيارة جمهورية بنغلاديش الشعبية، تأتي تأكيدًا لحرص مجلس الشورى على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية من خلال تبادل الزيارات البرلمانية والتي يسعى المجلس من خلالها إلى تطوير العلاقات بين المجلس والبرلمانات المماثلة لترسيخ أواصر التعاون والتنسيق في المجال البرلماني؛ متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أهمية العمل الذي يقوم به المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتي تُعد رافدًا مهمًّا ومساندًا للدبلوماسية الرسمية في سبيل تطوير العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة؛ تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة سعيًا لتحقيق الطموحات، والوصول بالعلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب.
ويضم الوفد الرسمي المُرافق له، أعضاء المجلس: خالد بن محمد البواردي، والدكتور خالد بن محمد السيف، إضافة لعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.