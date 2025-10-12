في تنسيق مع مركز الغطاء النباتي.. "بيئة مكة" تبدأ تأجير مواقع المخيمات والفعاليات الموسمية

في خطوة لافتة، دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، بمقر الفرع، مشروع تأجير مواقع المخيمات والفعاليات الموسمية في المنتزهات الوطنية، وذلك بالتنسيق مع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة.