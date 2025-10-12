في تنسيق مع مركز الغطاء النباتي.. "بيئة مكة" تبدأ تأجير مواقع المخيمات والفعاليات الموسمية
في خطوة لافتة، دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، بمقر الفرع، مشروع تأجير مواقع المخيمات والفعاليات الموسمية في المنتزهات الوطنية، وذلك بالتنسيق مع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة.
وشهد التدشين حضور مدير عام شركة "فكرة الإنجاز" التجارية، ووكيل رئيس مجلس إدارة شركة "تبارك نجد" المحدودة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية التعاونية، إضافة إلى عدد من المختصين من الفرع.
وتهدف هذه الخطوة إلى الاستغلال الأمثل للمواقع المملوكة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، عبر تأجير المخيمات الموسمية بما يحقق الاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، ويسهم في تعزيز السياحة البيئية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لمرتادي تلك المواقع.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتنمية الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الأنشطة السياحية والبيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.