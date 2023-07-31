مشروع بمواصفات استثنائية وتصميم فريد من نوعه.. نفق تبوك يجسد رؤية 2030

لمسة جمالية على أرض تبوك، تتباهى بها أمام المملكة والعالم، بتصميم فريد من نوعه، يعمل نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد بمدينة تبوك، على تحرير الحركة المرورية.
وتظهر صور النفق بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء، مدى روعة وبراعة التصميم والتنفيذ، حيث تجاوزت قيمة إنشائه الـ(143) مليون ريال، حيث يضيف لمسة جمالية جديدة لمدينة تبوك، مواكبةً لرؤية 2030، وتحسين المشهد البصري للمدينة.
وقد أكد سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي وقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات اليوم ومن ضمنها النفق" بمشيئة الله تكون هذه المشروعات هي مشروعات خير وبركة، وجزء لايتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، ونحن- ولله الحمد - محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في سائر مناحيها بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله.
بالتطرق إلى مواصفات النفق، يبلغ طوله (720 مترًا) وبعرض يصل لـ (28 مترًا) بعدد 6 حارات مرورية, ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (مسارين مروريين وحارة تخزين جانبية) لكل اتجاه, إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق.
ولم تنس الجهات القائمة على تصميم وتنفيذ هذا النفق أن تخصص نظامًا لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق, وإضاءة داخل النفق بـ 120 كشافًا وإضاءات ديكورية بعدد 1000 كشاف لجانبي النفق و64 عمود إنارة في الأعلى.
ويتزين النفق الذي يقع في قلب مدينة تبوك، بأحرف اللغة العربية المرسومة بخط الثلث العريق الذي يزين علم مملكتنا الغالية.