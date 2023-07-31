مشروع بمواصفات استثنائية وتصميم فريد من نوعه.. نفق تبوك يجسد رؤية 2030

وقد أكد سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي وقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات اليوم ومن ضمنها النفق" بمشيئة الله تكون هذه المشروعات هي مشروعات خير وبركة، وجزء لايتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، ونحن- ولله الحمد - محظوظون في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في سائر مناحيها بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله.