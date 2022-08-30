الحياة الفطرية: الطيور المهاجرة تعزز البيئة.. ومنعنا صيد "القميري" لهذا السبب

وحول منع صيد "القميري" أو القمري الأوروبي وهو الطائر الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة، بيّن المركز أن عدم السماح بصيده يعود لأنه مهدد بالانقراض عالميًا، وذلك بعد تناقص أعداده بشكل حرج للصيد الجائر خصوصًا في مناطق التكاثر في أوروبا، ولذلك مُنع صيده في كل دول التكاثر والعبور، وعندما يتمكن من استعادة أعداده الطبيعية سيتم النظر في إدراجه كأحد طيور الصيد.