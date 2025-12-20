مؤتمر "أبشر 2025" يختتم أعماله في الرياض بإنجازات رقمية عالمية وإطلاقات نوعية تعزّز ريادة "الداخلية"

إنجاز عالمي وتكريم للابتكار

وسجّل مؤتمر «أبشر 2025» إنجازًا عالميًا بتحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس كأكبر هاكاثون في العالم بمشاركة أكثر من 4,100 مشارك، إلى جانب حصد ثلاث جوائز عالمية في الابتكار الأمني والحلول الرقمية.

وكرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الفرق الفائزة في الهاكاثون، حيث حصل فريق «الظل» على المركز الأول (250 ألف ريال)، وفريق «إخلاء» ثانيًا (150 ألف ريال)، وفريق «تنبه» ثالثًا (100 ألف ريال)، إضافة إلى دعم مشاريع متميزة بمبالغ تصل إلى 450 ألف ريال ومقاعد في برنامج الحاضنة بالكراج.