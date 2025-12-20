مؤتمر "أبشر 2025" يختتم أعماله في الرياض بإنجازات رقمية عالمية وإطلاقات نوعية تعزّز ريادة "الداخلية"

اختتم مؤتمر «أبشر 2025»، الذي نظمته وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، أعماله أمس الجمعة في مدينة الرياض، بعد ثلاثة أيام حافلة بالابتكار والإطلاقات الرقمية النوعية، جسّد خلالها الدور الريادي لمنصة «أبشر» في تقديم خدمات رقمية متقدمة للمواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر والسائح، بما يواكب مكانة المملكة وريادتها العالمية في مجال الحكومة الرقمية، ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وخلال جولة «سبق» في المعرض المصاحب للمؤتمر، استعرض أحد المشاركين منظومة مراقبة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة الأمنية وتحسين الاستجابة المبكرة. وأوضح أن النظام يضم تقنيات التقاط الوجوه وتحليل السلوك، مع القدرة على رصد الحالات الطارئة مثل الإعياء أو الحرائق، وإطلاق إنذارات فورية لغرف التحكم.
وأشار إلى وجود كاميرات رادارية مخصصة للمناطق المحظورة، تقوم بتتبع أي حركة غير مصرح بها وربطها بالكاميرات المتحركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى كاميرات متعددة العدسات تقلل عدد الأجهزة المستخدمة مع الحفاظ على كفاءة التغطية الذكية، وهي منظومة مطبقة في عدد من المواقع الحيوية، من بينها المدينة العامة للسجون.
وشهد المعرض عرض روبوتات متخصصة في كشف المتفجرات (EOD)، وهي مركبات آلية مزودة بكاميرات وأذرع مناولة ومستشعرات دقيقة للكشف عن المواد الخطرة. وتتميز هذه الروبوتات بقدرتها على العمل عن بُعد في البيئات الخطرة والضيقة، وحماية الفرق الأمنية، مع نماذج عالمية متقدمة قادرة على التنقل في التضاريس الوعرة، ورفع الأوزان، والكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).
وعبّر المشارك باسم بن عبد الرحمن الزيداني عن سعادته بالفوز بالمركز الأول في إحدى مسابقات المؤتمر، مبينًا أن مشاركته جاءت من خلال مشروع يعتمد على نظارات الواقع الافتراضي. وأوضح أن المسابقة أُقيمت بالتعاون مع منصة «أبشر» وتضمنت تحديات وأسئلة زمنية وجوائز مالية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز جاء بفضل الله ثم الدعم المقدم للمواهب الوطنية.
من جانبه، أعرب يوسف خميس، أحد منسوبي الدفاع المدني سابقًا، في تصريح لـ«سبق»، عن سعادته بحضور المؤتمر للمرة الأولى، مؤكدًا أن المملكة تُعد من الدول المتقدمة تقنيًا، وأن تطبيق «أبشر» يُعد من أفضل التطبيقات على مستوى العالم. وأشار إلى أن التطور السنوي للمؤتمر يعكس تكريم المملكة للعاملين والمبدعين في مختلف القطاعات، مشيدًا بدعم القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية لمسيرة التحول الرقمي.
واستعرضت إحدى منسوبات أكاديمية أبل، في حديثها لـ«سبق»، دور الأكاديمية بوصفها أول أكاديمية لأبل في السعودية ومقرها جامعة الأميرة نورة. وأوضحت أن الأكاديمية تقدم برامج متعددة تشمل البرنامج التأسيسي، والبرنامج الأكاديمي لتطوير التطبيقات، وبرنامج السنة الثانية الذي يربط المتدربات بسوق العمل عبر شراكات مع جهات متعددة.
وأكدت أن الأكاديمية تستقبل جميع الخلفيات والتخصصات والأعمار فوق 18 عامًا ومن مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك شكّلت محطة بارزة في مسيرة الأكاديمية.
وعن تطبيق «وصل» (WASL)، أوضح فريق العمل لـ«سبق» أن التطبيق يمثل حلقة وصل بين السامع وضعيف السمع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصور، حيث يتيح ترجمة لغة الإشارة مباشرة عبر الكاميرا، أو تحويل الجمل المنطوقة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد بلغة الإشارة، بما يسهم في تسهيل التواصل اليومي.
كما تحدثت رغد بن مالك، إحدى المشاركات في المعرض ومن أكاديمية أبل، عن تجربتها في تطوير تطبيق «Hire AI» بالتعاون مع زميلتيها بسنت أمير ومرام الشمري. وأوضحت أن التطبيق يساعد المستخدمين على الاستعداد للمقابلات الوظيفية من خلال مقابلات افتراضية ذكية، مع تحليل شامل للأداء يشمل لغة الجسد ونبرة الصوت وسرعة الحديث، وتقديم تقارير تفصيلية تسهم في رفع فرص القبول الوظيفي.
وأكد المؤتمر التزام وزارة الداخلية بتسريع التحول الرقمي عبر حزمة من الإطلاقات الجديدة، من أبرزها:
«مساعد أبشر»: خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوكيلي لإنجاز المهام بكفاءة.
«ميدان الشامل»: منظومة عمل ميداني رقمية موحدة.
خدمة المحادثات الأمنية: للتواصل الآمن بين منسوبي الوزارة.
«تحدث مع بياناتك»: واجهة ذكية لدعم القرار المبني على البيانات.
قاعدة البلاغات المركزية: مرجع وطني موحد لتحليل بلاغات (911) باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وسجّل مؤتمر «أبشر 2025» إنجازًا عالميًا بتحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس كأكبر هاكاثون في العالم بمشاركة أكثر من 4,100 مشارك، إلى جانب حصد ثلاث جوائز عالمية في الابتكار الأمني والحلول الرقمية.
وكرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الفرق الفائزة في الهاكاثون، حيث حصل فريق «الظل» على المركز الأول (250 ألف ريال)، وفريق «إخلاء» ثانيًا (150 ألف ريال)، وفريق «تنبه» ثالثًا (100 ألف ريال)، إضافة إلى دعم مشاريع متميزة بمبالغ تصل إلى 450 ألف ريال ومقاعد في برنامج الحاضنة بالكراج.
يُذكر أن مؤتمر «أبشر 2025» أُقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسة، و80 ورشة عمل، و10 مناطق تفاعلية، بحضور أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين ونخبة من المختصين، في تأكيد على المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة عالميًا في مسار التحول الرقمي الحكومي.