في أجواء آمنة مطمئنة.. محافظُ ينبع والمصلُّون يؤدّون صلاة عيد الفطر

وفي التفاصيل: أدّى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين؛ صلاةَ عيد الفطر المبارك بمصلى العيد في المشهد، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان ومنظومة متكاملة من الخدمات؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والقرى والمحافظة اقتداء بسنة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحًا بإتمام الصيام وبلوغ عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا، شعب المملكة العربية السعودية، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية؛ بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا، كما استقبل المحافظ رؤساء الإدارات الأمنية والحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.