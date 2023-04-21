في أجواء آمنة مطمئنة.. محافظُ ينبع والمصلُّون يؤدّون صلاة عيد الفطر

تصوير محمد لافي الرفاعي: توافدت جموع المصلين صباح اليوم الجمعة لصلاة عيد الفطر المبارك في كل من ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز التابعة لها، في المصليات والجوامع التي حدّدتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة.
وجرى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها؛ حرصًا على راحة المصلين، وتوفير ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلّى بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، وفي نهاية الصلاة تم تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.
وفي التفاصيل: أدّى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ومديرو الدوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين؛ صلاةَ عيد الفطر المبارك بمصلى العيد في المشهد، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان ومنظومة متكاملة من الخدمات؛ حيث توافد جموع المصلين من كل المراكز والقرى والمحافظة اقتداء بسنة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحًا بإتمام الصيام وبلوغ عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا، شعب المملكة العربية السعودية، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية؛ بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا، كما استقبل المحافظ رؤساء الإدارات الأمنية والحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
من جهة أخرى أدّى سكان مدينة ينبع الصناعية صلاة عيد الفطر وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات المتميزة بجوامع ومصليات العيد، في أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله والخضوع له سبحانه وتعالى، بعد أنْ أنعم الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، بعد أنْ أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال المصلين بمدينة ينبع الصناعية؛ إذ أعلنت عن تحديد أسماء 10 جوامع سوف تُقام فيها صلاة العيد، وتعمل إدارات الهيئة الملكية ذات الاختصاص على تجهيز المصليات وتهيئتها.
ونجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن والأمن الصناعي بمدينة ينبع الصناعية والجهات الأخرى، بالخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد حرصًا على سلامة المصلين.