150 ألفاً غرامة.. حكمٌ من "الجزائية" ضدّ 3 مقيمات قمن بإيواء متسلل ومساعدته داخل المملكة

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ضد ثلاث مقيمات من الجنسية اليمنية قمن بإيواء متسلل وتقديم العون والمساعدة له داخل المملكة -مع علمهن بذلك-، وقررت أولاً: إلزام كل واحدة من المدعى عليهن بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال.