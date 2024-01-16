محليات

150 ألفاً غرامة.. حكمٌ من "الجزائية" ضدّ 3 مقيمات قمن بإيواء متسلل ومساعدته داخل المملكة

جاء في قرارها إلزام كل منهن بـ 5 آلاف ريال لتعذر مصادرة الموقع ونشر ملخص الحكم بـ"سبق"
150 ألفاً غرامة.. حكمٌ من "الجزائية" ضدّ 3 مقيمات قمن بإيواء متسلل ومساعدته داخل المملكة

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ضدّ ثلاث مقيمات من الجنسية اليمنية؛ قمن بإيواء متسللٍ وتقديم العون والمساعدة له داخل المملكة -مع علمهن بذلك-، ونشر الحكم في صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ضد ثلاث مقيمات من الجنسية اليمنية قمن بإيواء متسلل وتقديم العون والمساعدة له داخل المملكة -مع علمهن بذلك-، وقررت أولاً: إلزام كل واحدة من المدعى عليهن بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال.

وقررت المحكمة ثانياً: إلزام كل واحدة من المدعى عليهن مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال لكل منهن؛ لتعذر مصادرة الموقع؛ كونه ملكاً للغير، ونشر ملخص الحكم في صحيفة "سبق" الإلكترونية.

المحكمة الجزائية

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