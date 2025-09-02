"فلكية جدة": سبتمبر يودّع الصيف بظواهر فلكية مميزة لعشاق السماء

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن القمر يكتمل في هذا الشهر يوم 7 سبتمبر، وسيشهد خسوفًا كليًا يرى في السعودية والعالم العربي ومعظم مناطق أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا, في حين يشهد جنوب المحيط الهادئ وأجزاء من نيوزيلندا وأنتاركتيكا كسوفًا شمسيًا جزئيًا يوم 21 سبتمبر لكنه غير مشاهد في العالم العربي, كما ستشهد سماء سبتمبر حدثين نادرين هما عبور ظل تيتان على قرص زحل يومي 4 و 20 سبتمبر.