لجنة تنسيق العمل البلدي بمجلس التعاون تُناقش الاستراتيجية الخليجية المشتركة

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المشتركة الهامة في المجال البلدي في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورات السابقة في ما يخص المجال البلدي، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري الموقر بشأن كود البناء الخليجي الذي تم اعتماده بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.