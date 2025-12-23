خبير لـ"سبق": نطالب بتدريس الذكاء الاصطناعي من الطفولة وتطوير "مدرستي" بمساعد ذكي

طالب الدكتور راضي زويد الزويد، الباحث في الذكاء الاصطناعي، بإدراج الذكاء الاصطناعي كمادة تعليمية أساسية بدءًا من الطفولة المبكرة، مؤكدًا أن ذلك يعزز وعي الطالب والمعلم، ويحوّل الذكاء الاصطناعي من نشاط عام إلى مادة منظمة ترفع جودة التعليم وتفتح آفاق المستقبل.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" على هامش مشاركته في الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر العلمي "نحو مستقبل تعليمي منافس عالميًا"، الذي تنظمه الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بالشراكة مع مركز "أفكر"، برعاية معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود، وذلك خلال الفترة 23 – 24 ديسمبر 2025م، الموافق 3 – 4 / 7 / 1447هـ.
وقدّم الزويد ورقة علمية تناولت واقع استخدام الذكاء الاصطناعي لدى معلمي ومعلمات العلوم في المرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى أن التعليم الذاتي في هذا المجال بات ضرورة ملحّة مع التحول الرقمي المتسارع.
واقترح الزويد تطوير منصة "مدرستي" بإضافة مساعد افتراضي ذكي يخدم الطالب والمعلم والأسرة، من خلال تقديم حلول فورية وإرشادات مخصصة تسهم في تحسين جودة التعلم ومخرجاته.
وأشاد بدور جامعة الملك سعود ووزارة التعليم، بالإضافة إلى جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، في تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات تدريبية نوعية.
وأكد الزويد أن الاهتمام القائم بدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم يجب أن يتحول إلى مقررات واضحة الأهداف والمحتوى في جميع المراحل الدراسية، بما يضمن بناء مهارات معرفية وتطبيقية مستدامة.
وشارك الزويد في جلسة علمية ضمت الدكتور سعود مطلق العتيبي من تعليم مكة، والدكتورة فوزية بنت سلطان الشهري من تعليم الرياض، وأدارها الدكتور أنس إبراهيم التويجري، المدير التنفيذي لجمعية "جستن".
كما أشار إلى كتابه المشترك مع ليلى الحارثي بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية: آفاق وتنزيل"، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد نظريًا، بل أصبح واقعًا ملموسًا يعيد رسم أدوار المعلم، ويمنح المتعلم تجربة أكثر تخصيصًا وفعالية وإنسانية.