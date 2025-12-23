خبير لـ"سبق": نطالب بتدريس الذكاء الاصطناعي من الطفولة وتطوير "مدرستي" بمساعد ذكي

طالب الدكتور راضي زويد الزويد، الباحث في الذكاء الاصطناعي، بإدراج الذكاء الاصطناعي كمادة تعليمية أساسية بدءًا من الطفولة المبكرة، مؤكدًا أن ذلك يعزز وعي الطالب والمعلم، ويحوّل الذكاء الاصطناعي من نشاط عام إلى مادة منظمة ترفع جودة التعليم وتفتح آفاق المستقبل.