فتش عن بكتيريا الحمّى المالطية.. استبدال 3 صمامات قلبية ينهي معاناة عشريني بالمدينة

ونوّه التجمُّع الصحي، إلى أنه بعد تشخيص المريض عن طريق الأشعة التلفزيونية للقلب، تبيّن وجود تهتك ثلاثة صمامات قلبية، إضافة إلى وجود فقدان القلب لنصف كفاءته لضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم.