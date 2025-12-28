فلكية جدة: السماء أكثر زرقة وصفاءً في الشتاء نتيجة تفاعل الضوء مع الغلاف الجوي للأرض

وقال: "في الشتاء يكون مسار الشمس في السماء منخفضًا نتيجة ميل محور الأرض، مما يزيد من طول الطريق الذي يمر به ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي، وهذا يجعل تناثر الضوء الأزرق أكثر وضوحًا ويعزز ظهور السماء باللون الأزرق الصافي، بينما يقل تأثير ضوء الشمس غير المباشر من الأحمر والأخضر على خلفية السماء، إضافةً إلى أن الرطوبة الجوية تقل في الشتاء بسبب برودة الهواء، مما يقلل من وجود قطرات الماء وبخار الماء في الغلاف الجوي".