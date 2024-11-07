خلال "بيبان 24".. منصة المنظومة الثقافية تستعرض فرص ريادة الأعمال في القطاع

تُعرّف وزارة الثقافة والهيئات والكيانات الثقافية في ملتقى بيبان 24 , -المُقام حاليًا في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالرياض-، بمبادرات وبرامج المنظومة الثقافية، وفرص ريادة الأعمال في ذات القطاع, وذلك عبر "منصة المنظومة الثقافية" .
وتهدف وزارة الثقافة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار، وريادة الأعمال في القطاع الثقافي، واستعراض المبادرات والبرامج الممكنة للقطاع الخاص، ووضع السياسات والتشريعات الداعمة لروّاد الأعمال والقطاع الخاص من قبل المنظومة الثقافية.
وتشارك وزارة الثقافة في عدة ورش عمل وجلسات حوارية لإبراز الفرص الاستثمارية، وآليات التمويل لروّاد الأعمال والمستثمرين في القطاع الثقافي في المملكة؛ لدعم الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الابتكار ورفع الوعي بريادة الأعمال في القطاع الثقافي.
وضمن نتاج مسرعات وحاضنات الأعمال التي أطلقتها الوزارة والهيئات التابعة، ستستعرض عدد من الشركات الناشئة خدماتها ومنتجاتها الريادية في قطاع فنون الطهي، والمسرح والفنون الأدائية، والأدب والنشر والترجمة، والتراث للمستثمرين وزوار ملتقى بيبان.
يذكر أن مشاركة وزارة الثقافة في الملتقى تأتي امتدادًا لاهتمامها ودعمها لروّاد الأعمال في القطاع الثقافي عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية المبتكرة، التي تهدف لدعم روّاد الأعمال والمستثمرين في القطاعات الثقافية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، وفتح آفاق جديدة للابتكار والاستثمار.