خلال "بيبان 24".. منصة المنظومة الثقافية تستعرض فرص ريادة الأعمال في القطاع

يذكر أن مشاركة وزارة الثقافة في الملتقى تأتي امتدادًا لاهتمامها ودعمها لروّاد الأعمال في القطاع الثقافي عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية المبتكرة، التي تهدف لدعم روّاد الأعمال والمستثمرين في القطاعات الثقافية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، وفتح آفاق جديدة للابتكار والاستثمار.