خبراء دوليون: تعداد السعودية 2022 استخدم أفضل التقنيات الحديثة وفق معايير عالمية

كما أشاد الخبير النمساوي الدكتور ألكساندر كواريك المتخصص في جانب الطرق، بالإحصاء خلال مشاركته في ورشة العمل الافتراضية حول تعداد السعودية 2022 بما حققته المملكة في هذا المشروع الوطني المهم، وقال: "من أبرز مميزات مشروع التعداد، التزام الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية وخصوصية البيانات، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية سرية بيانات الأفراد والأسر المشاركين في التعداد؛ حيث نفّذت الهيئة المنهجية العالمية المستخدمة في التعدادات لحماية سرية البيانات الشخصية للأسر والأفراد، وضمان عدم الوصول إليها، وحمايتها من مخاطر الإفصاح غير الرسمي، وتم إزالة كل المعلومات الشخصية المباشرة للأفراد مثل أرقام الهوية والتواصل وغيرها، ولا تتاح هذه البيانات لأي جهة أو لأي فرد مهما كان، ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الإحصائية فقط".