نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ164، المنعقد في جمهورية مصر العربية.