نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ164، المنعقد في جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة تطورات قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية.
وحضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.