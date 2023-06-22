إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في عفيف ومهد الذهب

وأوضحت الإدارتان أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام ومعرفة النتيجة من خلال الدخول على حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وحددت تعليم عفيف فترة الاعتراض على النتيجة خلال الفترة من 5/ 12/ 1444هـ حتى 7/ 12/ 1444هـ، والاعتراض في مهد الذهب خلال الفترة من 4/ 12/ 1444هـ حتى 6/ 12/ 1444هـ.