مستشفى دله النخيل ينجح في استئصال ورم سرطاني معقد لمريض في العقد السادس

وتفصيلا، أوضح استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام في مستشفى دله النخيل، الدكتور محمد العقيل، الطبيب المعالج للحالة، بأن الفحوصات الدقيقة التي تم إجراؤها للمريض، كشفت عن تشخيص ورم سرطاني بارز من المعدة، كان بين أحشاء بطن المريض، بلغ وزنه نحو 4.5 كيلوجرام، الأمر الذي أدّى إلى انسداد في الأمعاء، مع وجود حصوة بالمرارة، والتي بلغ حجمها نحو 6 سم *2.5 سم.