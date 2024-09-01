مستشفى دله النخيل ينجح في استئصال ورم سرطاني معقد لمريض في العقد السادس

في إجراء طبي جديد، ومتميز لمستشفى دله النخيل في الرياض، نجح فريق طبي مختص في المستشفى، في إجراء أول عملية استئصال ورم معقد في البطن، لدى أحد المرضى، في العقد السادس من العمر.
وتفصيلا، أوضح استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام في مستشفى دله النخيل، الدكتور محمد العقيل، الطبيب المعالج للحالة، بأن الفحوصات الدقيقة التي تم إجراؤها للمريض، كشفت عن تشخيص ورم سرطاني بارز من المعدة، كان بين أحشاء بطن المريض، بلغ وزنه نحو 4.5 كيلوجرام، الأمر الذي أدّى إلى انسداد في الأمعاء، مع وجود حصوة بالمرارة، والتي بلغ حجمها نحو 6 سم *2.5 سم.
وتحدث الدكتور محمد العقيل، قائلا: " إن العملية التي تكللت بالنجاح التام، واستطاع المريض أن يغادر المستشفى بعد 5 أيام، من إجراء العملية وهو في حالة صحية ممتازة، وذلك بتوفيق من الله تعالى أولا، ثم بفضل الفريق الطبي المتعاون، والمكون من الاستشاري الدكتور ماجد الحربي استشاري الجراحة العامة والمناظير واستشاري الجراحة العامة الدكتور ناصر أحمد، وأيضًا الدكتور شريف مطر استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات ".
وأكد الاستشاري العقيل أن نجاح الفريق الطبي، في إجراء العملية، ليس بالأمر المستغرب، حيث سبق وأن أجرى المستشفى الكثير من العمليات المعقدة، والتي تكللت كلها بالنجاح، نسبة لما يتمتع به الكادر الطبي والتمريضي والفني الذي يعمل منذ سنوات طويلة في المستشفى، من خبرات واسعة، بالإضافة إلى توفر الأجهزة والمعدات الطبية ذات التقنية العالية، وهو ما يتميز به مستشفى دله النخيل، إلى جانب التزام جميع مستشفيات مجموعة دله بمعايير الجودة النوعية، وسلامة المرضى.
يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.