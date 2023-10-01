"زين السعودية" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "أعناب" و"مدرسة كود فنلندا" لتمكين التعليم الرقمي وتوطينه

أعلنت "زين السعودية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع منصة "أعناب" منصة التعليم الإلكتروني العربية، و"مدرسة كود فنلندا" الرائدة عالميًّا في مجال البرمجة والروبوتات وتعليم الذكاء الاصطناعي؛ حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى سد فجوة التعليم الرقمي في جميع أنحاء المملكة ودعم توطين التعليم الرقمي، وتندرج هذه المذكرة ضمن استراتيجية "زين السعودية" للاستدامة التي تسعى إلى رفع وتطوير مستوى القدرات الرقمية لأفراد المجتمع السعودي من خلال برامج التدريب والتثقيف، وتلك المتعلقة بتطوير المهارات التقنية؛ بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للمملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأيضًا في إثراء المحتوى العربي التقني على الإنترنت.