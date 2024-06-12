"السديس" يوجه بزيادة لغات ترجمة خطبة عرفة لـ"50" لغة لتعزيز وصول رسالة الحرمين للعالم

وأكّد أنّ "خطبة عرفة" تعدّ مسارًا للإنسانية؛ لما تتضمّن من الأسس الواضحة لحفظ الحقوق والأخوّة الإنسانية والعدالة، والتصدّي لكل أنواع الاستغلال المادي والمعنوي، ولكل أشكال الاستعباد للإنسان، والدفع بقوة لتفجير طاقات الفرد والمجتمع في الاتجاه الإيجابي لإعمار الأرض بسلام وأخوة وتعاون وتعايش، وهو منهج رسمه نبينا المصطفى ﷺ في حجة الوداع بقوله: "إنَّ دِماءَكُم وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" "متفق عليه".