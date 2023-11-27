"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الأيرلندي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.