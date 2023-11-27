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"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الأيرلندي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ناقشا الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين
"فيصل بن فرحان" يبحث مع نظيره الأيرلندي تطورات الأوضاع في قطاع غزة
abdulrahman al-abdulsalam

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.

وشهد اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.

فلسطين
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
مايكل مارتن

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