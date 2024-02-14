"الأحساء للصقور" يخصّص مركزًا لفحص المنشطات لضمان عدالة مسابقة الملواح

أعلن مهرجانُ الأحساء للصقور عن تخصيص مركز لفحص المنشطات؛ لضمان عدالة مسابقة الملواح، التي يشارك فيها صقارون من داخل مناطق المملكة، في جبل الأربع بمحافظة الأحساء، تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 20 فبراير الجاري.