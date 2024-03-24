جازان.. "القحطاني" يكرّم الفائزين بمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية والبالغ عددهم 24 فائزاً وفائزة

كرّم رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، الفائزين والفائزات بجوائز مسابقة الفرقان لحفظ القرآن وتلاوته والبالغ عددهم 24 فائزاً وفائزة، وذلك في الحفل الختامي للمسابقة الذي نظمته اليوم عمادة شؤون الطلاب على مسرح كلية الهندسة وعلوم الحاسب بالمدينة الجامعية.
وهنأ الدكتور "القحطاني" الفائزين والفائزات المشاركين، مثمناً جهود لجنة التحكيم الذين عملوا على إنجاح المسابقة، مختتماً كلمته بشكر عمادة شؤون الطلاب على نجاحها في تنظيم هذه المسابقة وحرصها على تقديم المناشط الهادفة والمبادرات المميزة.
بدوره، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي أن المسابقة التي بلغت قيمتها 150 ألف ريال، شهدت إقبالاً كبيراً من طلبة الجامعة، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 169 طالباً وطالبة، منهم 81 متسابقاً من الطلاب في فرعي المسابقة و88 متسابقة من الطالبات في فرعي المسابقة.