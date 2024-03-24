جازان.. "القحطاني" يكرّم الفائزين بمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية والبالغ عددهم 24 فائزاً وفائزة

بدوره، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي أن المسابقة التي بلغت قيمتها 150 ألف ريال، شهدت إقبالاً كبيراً من طلبة الجامعة، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 169 طالباً وطالبة، منهم 81 متسابقاً من الطلاب في فرعي المسابقة و88 متسابقة من الطالبات في فرعي المسابقة.