إشادة ألمانية بالتجربة السعودية في نظاميْ "الوساطة العقارية والبيع على الخارطة"

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تتواجد في معرض "EXPO REAL"، والمقام في ميونيخ بمشاركة الشركة الوطنية للإسكان، وشركة السجل العقاري ، وبرنامج "وافي"، حيث يتوافد زوار المعرض لجناح الهيئة وشركاءها للاطلاع على أبرز التشريعات العقارية والتجارب التنظيمية في مجالات الإيجار والبيع على الخارطة والتسجيل العيني للعقار ومقومات الاستثمار العقاري في المملكة .