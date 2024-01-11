مؤتمر الحج والعمرة يناقش موضوعات الابتكار في تصميم حملات التوعية لضيوف الرحمن

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج محمود الشنقيطي، أن المستقبل التوعوي في قطاع الحج كبير جدًا، لاسيما مع الجهود المبذولة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة الأوقاف من خلال مركز التوعية الذي سيتم إطلاقه في حج العام القادم عبر حملات توعوية لمختلف الدول تركز على قيم الإبداع والابتكار وتتضمن 16 دليلاً توعوياً بـ 16 لغة.