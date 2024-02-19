بعد 30 عامًا.. ذكريات الطفولة بالمملكة تنثر دموع النيجيري "عكاشة".. و"البدير" يحقق أمنيته

الضيف النيجيري "عكاشة" التي امتلأت الأماكن من حوله بالذكريات الجميلة، لم يتمالك دموعه والصدفة تقوده مرتين، الأولى لمراتع طفولته، والثانية عندما أكرمه الله بإكمال رسالة الدكتوراه على يد إمام وخطيب الحرم النبوي الشيخ صلاح البدير؛ حيث من محاسن الصدف -كما يصفها "نور الدين عكاشة"- أن الجزئية المتبقية في دراسته عبّر بها "البدير" عند لقائه بالضيوف، وحديثه عن أهمية ضبط الفتاوى والابتعاد عن البدع والخرافات، ليعود الضيف إلى بلاده الأسبوع المقبل حاملًا مرجعًا مهمًّا لرسالة الدكتوراه على لسان إمام الحرم، وبكرم من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.