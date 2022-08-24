اصطدام حافلة بشاحنة يُخلف 11 إصابة وحالتي وفاة بطريق الطائف - الرياض

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، بلاغًا عن وجود حادث حافلة، يقل عددًا من الركاب من جنسية خليجية بعد اصطدامه بشاحنة وذلك على طريق الطائف - الرياض، تحديدًا بعد كوبري النصايف باتجاه الطائف مما خلّف وراءه عددًا من الإصابات والوفيات.