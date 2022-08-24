اصطدام حافلة بشاحنة يُخلف 11 إصابة وحالتي وفاة بطريق الطائف - الرياض

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، بلاغًا عن وجود حادث حافلة، يقل عددًا من الركاب من جنسية خليجية بعد اصطدامه بشاحنة وذلك على طريق الطائف - الرياض، تحديدًا بعد كوبري النصايف باتجاه الطائف مما خلّف وراءه عددًا من الإصابات والوفيات.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة في بيان لها، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 اليوم والذي يفيد بوجود حادث وقع على مركبة من نوع باص وعلى متنها عدد من الركاب، حيث اصطدمت بشاحنة نقل بضائع.
وأضاف البيان: تم توجيه 11 فرقة إسعافية من الهيئة، وعند وصول أول فرقة وبعد الفرز تبيّن بوجود 13 حالة ما بين رجال ونساء وطفلين قد تعرضوا لإصابات من متوسطة إلى خطيرة، ووفاة حالتين بموقع الحادث - رحمهما الله -.
وأكد البيان أنهُ تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم على الفور بعد التنسيق إلى مستشفى المويه ومستشفى ظلم لإكمال العلاج اللازم.